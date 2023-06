Schubert und Pilz weiter: Beide Kletter-Hoffnungen im Finale

Beste Stimmung im Kletterzentrum Innsbruck. Vor 2500 Fans zogen Österreichs Hoffnungsträger Jakob Schubert und Jessica Pilz ins Finale am Sonntag (ab 19.20 Uhr) ein.

Innsbruck – 200 Athleten (110 Herren, 90 Damen) nahmen am Samstag Vorstieg-Qualifikation und -Halbfinale beim Kletter-Weltcup in Innsbruck in Angriff. Ziel aller Träume: das Finale (Sonntag ab 19.20 Uhr). Der Niederösterreicherin Jessica Pilz (4.) gelang das ebenso souverän wie dem Tiroler Jakob Schubert (8.).