Mindestens acht Tote nach Unwettern im Süden Brasiliens

Sao Paulo – In Folge schwerer Unwetter sind im Süden Brasiliens mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere 19 wurden noch vermisst, wie das brasilianische Nachrichtenportal G1 und die Zeitung Zero Hora unter Berufung auf den Zivilschutz des Bundesstaates Rio Grande do Sul am Samstag berichteten.