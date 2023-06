Das Lattenkreuz rettete das 1:1 für Österreich in Belgien

Brüssel – Österreichs Nationalmannschaft hat den ersten echten Härtetest in der EM-Qualifikation bestanden. Das ÖFB-Team holte am Samstag im Schlagerspiel in Brüssel gegen Gruppenfavorit Belgien ein 1:1 (1:0) und führt die Tabelle der Gruppe F weiter ungeschlagen an. Mit einem Erfolg am Dienstag (20.45 Uhr/live ServusTV) in Wien gegen Schweden würde Österreich einen weiteren großen Schritt Richtung EM 2024 in Deutschland schaffen.