Tausende bei "Mermaide Parade" in New York

Als Meereskreaturen verkleidet haben Tausende Menschen in New York die alljährliche Meerjungfrauenparade gefeiert. Angeführt vom Rapper Kool Keith als "König Neptun" und der städtischen Kulturbeauftragten Laurie Cumbo als "Meerjungfrauenkönigin" zogen sie nach Angaben der Veranstalter am Samstag durch Coney Island.