Tiroler Leichtathleten zeigten vollen Einsatz

ÖM Mehrkampf U14: Den Disziplinensieg feierte Dominik Haas mit 1,56 m. Das Team des SV-Reutte LA Raiffeisen holte sich in der Aufstellung Raphael Singer, Dominik Haas und David Tschauko mit 8981 Punkten den sehr guten dritten Rang in der Mannschaftswertung.

Tiroler Meisterschaften U18/U23: Emil Schwaninger (TS Innsbruck) sicherte sich mit zwei neuen persönlichen Bestleistungen über 100 m mit 11,27 Sek. und über 200 m mit 22,90 Sek. den Titel. Alma Kathan (TS Innsbruck) gewann den Weitsprung mit 5,76 m. Mit weiteren Siegen über 200 m, 100 m Hürden, und in der 4x100-m-Staffel war sie die erfolgreichste Teilnehmerin in der U23-Klasse. Mikaela Lyri (TS Innsbruck) zeigte mit vier persönlichen Bestleistungen und fünf Siegen in fünf Disziplinen ihre hervorragende Form. Jonathan Tschauko (SV-Reutte LA) wurde in der U18-Klasse mit sechs Titeln zum Seriensieger.