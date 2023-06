Wildermieming feiert 150-Jahr-Jubiläum mit rauschendem Fest

Zum 150-Jahr-Jubiläum der FFW Wildermieming soll es ein rauschendes Fest in der kleinen Oberländer Gemeinde geben.

Wildermieming – „Wir sind eine eingeschworen­e Gemeinschaft, voll im Dorfleben integriert, und wir begehen in diesem Jahr unser 150-Jahr-Jubiläum“, meint Kommandant Markus Hauser, „das sind wohl viele gute Gründe, um ein großes Fest zu feiern.“

Und dieses steht nun unmittelbar bevor. Am Samstag, den 24. Juni, laden die Kameraden ab 10 Uhr ins Gemeindezentrum, wo ein großes Kinderprogramm, eine Fahrzeugausstellung mit vielen Sonderfahrzeugen und zwei actionreiche Schauübungen geboten werden.

Der Telfer Simon Oberthanner gründete diese Erfolgsformation vor zehn Jahren gemeinsam mit Andreas Hechen­berger und feiert in diesem Jahr also auch ein großes Jubiläum.

„Unsere klassische böhmische Besetzung mit Sängerin bietet die perfekte Möglichkeit, ein vielseitiges Programm zu bieten“, so Oberthanner im TT-Gespräch, „und wir können in den vergangenen Jahren auf einige Highlights zurückblicken.“ So schafften es die Musiker aus dem Musik­bezirk Telfs im vergangenen Jahr ins Finale des„Grand Prix der Blasmusik“. Neben einem breiten musikalischen Spektrum gibt es auch schon einige Eigenkompositionen wie „Novus Mundus“ im Repertoire, titelgebend für das vielbeachtete Debüt-Album!