Tirols beste Jung-Tischler in Absam gekürt, Bundesbewerb in Linz

Absam – Tirols beste Jung-Tischler zeigten beim Lehrlingswettbewerb in der Absamer Fachberufsschule ihr Können. Die von einer Jury gekürten Sieger Emanuel Wurzer (1. Lehrjahr), Fabian Paßler (2. Lehrjahr), Christoph Oberlohr (3. Lehrjahr) sowie Tobias Huter und Jona Fischer (4. Lehrjahr) werden die Tiroler Tischler-Zunft am kommenden Wochenende beim Bundeswettbewerb für Lehrlinge in Linz vertreten. (TT)