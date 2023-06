Großes Fest der Kajaks der Naturfreunde Innsbruck

Innsbruck – Vor 50 Jahren gegründet, feiert der Kajakverein Naturfreunde Innsbruck heuer großes Jubiläum. Mit viel Action wurde am Samstag gefeiert – beim Kanucenter Innsbruck. Kajakfahren ist zwar eine Randsportart, Tirol aber zieht Kajakfahrer aus der ganzen Welt an – nicht zuletzt wegen seiner Bergflüsse. So zählt die Ötztaler Ache zu den schwierigsten und begehrtesten Strecken Europas. (TT)