Großes Kajakfest zum Jubiläum in Innsbruck

Innsbruck – Vor 50 Jahren gegründet, feiert der Kajakverein Naturfreunde Innsbruck heuer großes Jubiläum. Mit viel Action wurde am Samstag gefeiert – beim Kanucenter Innsbruck. Die Tiroler Meisterschaft gewannen Magda Steixner bei den Damen und Extremkajaker Andi Brunner bei den Herren. Kajakfahren ist zwar eine Randsportart, Tirol aber zieht Kajakfahrer aus der ganzen Welt an – nicht zuletzt wegen seiner Bergflüsse. So zählt die Ötztaler Ache zu den schwierigsten und begehrtesten Strecken Europas. (TT)