Wie im Bilderbuch – Kitz-Damen erstklassig

Kitzbühel – Von der Tiroler Liga in die höchste österreichische Spielklasse durchserviert. Innerhalb von nur zwei Saisonen. Eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch. Geschrieben von Kitzbühels Tennis-Damen. Und großteils realisiert von jungen Eigenbauspielerinnen wie Sarah Messenlechner (15) und Emily Lederer (16). Mit der erfahrenen Tina Schiechtl und zwei deutschen Spielerinnen setzte sich Kitzbühels Team im Halbfinale der 2. Bundesliga im Tiroler Derby gegen den TC Wörgl 6:1 durch, serviert in der kommenden Saison erstklassig. „Ich bin stolz auf die Mädels“, jubelte Mannschaftsführer Lederer. „Wir nehmen die sportliche Aufgabe in der 1. Bundesliga an.“ Vorerst wartet aber im Endspiel der 2. Bundesliga am kommenden Samstag – wieder in Kitzbühel – BMTC-Mödling. Der Aufstieg ist aber auch im Falle einer Niederlage fix, weil zwei Teams aus dem Oberhaus absteigen müssen.