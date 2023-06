Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in St. Johann, Polizei bittet um Hinweise

St. Johann – Bei einem schweren Verkehrsunfall in St. Johann wurden am Samstagabend drei Personen verletzt. Gegen 18 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Auto auf der Innsbruckerstraße mit Vorrang in Richtung Going unterwegs. Gleichzeitig bog ein 65-jähriger Autolenker vom Mauckweg in die Innsbruckerstraße ein. Es kam zur Kollision, wobei der 17-jährige Lenker leicht, der 65-jährige Mann und seine 58-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden.