Mali wirft UNO-Soldaten hinaus und wendet sich Russland zu

Junta und russische Söldner wollen sich nicht mehr auf die Finger schauen lassen. Die Gewalt droht zu eskalieren.

Bamako –Die Militärregierung des westafrikanischen Krisenstaats Mali fordert den sofortigen Abzug der seit einem Jahrzehnt im Land stationierten UNO-Friedensmission Minusma. Außenminister Abdoulaye Diop beschuldigte die Blauhelme, „Teil des Problems“ geworden zu sein, anstatt ausreichend auf die Sicherheitslage zu reagieren. Die Regierung unter Oberst Assimi Goïta warf der UNO-Mission auch vor, das Mandat zur Unterstützung der malischen Autoritäten ins Gegenteil verkehrt zu haben.

Die UNO-Mission zur Stabilisierung des Landes ist seit 2013 in Mali aktiv, nachdem Jihadisten das Sicherheitsvakuum in der Sahel-Zone ausgenutzt und den Norden des Landes am Rande der Sahara überrannt hatten. Eine Militärintervention der Ex-Kolonialmacht Frankreich drängte die teils mit dem IS und Al-Kaida verbündeten Jihadisten nur vorübergehend zurück. Diese breiten sich seitdem in Mali und in seinen Nachbarstaaten aus.

Das Militär übernahm 2020 und 2021 in zwei Putschen die Macht und wandte sich Russland zu, von dem es sich robustere Hilfe gegen die Islamisten versprach. Schätzungen zufolge sind bis zu 2000 russische Wagner-Söldner im Land im Einsatz.

Österreich hat Großteil der Soldaten abgezogen

Frankreich beendete daraufhin seinen Militäreinsatz in Mali. Die parallel laufende UNO-Mission müsste bis Ende Juni verlängert werden. Dafür bräuchte es allerdings die Zustimmung der Machthaber in Bamako.

Unter den 12.000 Blauhelmen in Mali sind auch 1100 deutsche Soldaten. Österreich hat den Großteil seiner Soldaten 2022 aus Mali abgezogen. Zwei Bundesheer-Angehörige sind noch bei Minusma im Einsatz sowie vier weitere bei der EU-Ausbildungsmission EUTM.

Aus Berlin hieß es gestern, trotz der Forderung der Militärjunta halte man am geplanten Abzug bis Ende Mai 2024 fest. „Dass die malische Transitionsregierung und Russland die anstehende Verlängerung des UNO-Mandats nutzen werden, um politisches Kapital daraus zu schlagen, überrascht uns nicht“, erklärte eine Sprecherin gestern.

„Die Beziehungen zwischen Mali und Minusma haben sich seit der Ankunft der Russen verschlechtert. Mali will nicht, dass die UNO Menschenrechtsverletzungen der Armee und der Russen untersucht. Der Bericht zum Massaker in Moura hat das Tischtuch endgültig zerrissen“, sagte der Regionalbüroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung, Ulf Laessing. In Moura sollen Wagner-Söldner in ein Massaker verstrickt gewesen sein, bei dem im März des Vorjahres mehr als 500 Menschen ums Leben kamen.

Die Sicherheitslage vor allem im Zentrum des Landes hat sich seit dem Kurswechsel der Militärregierung nicht verbessert. Experten beobachten, dass härteres Vorgehen den Islamisten mehr Zulauf verschafft.