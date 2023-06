Von der A12 abgekommen: 81-jährige Autolenkerin bei Unfall in Wörgl verletzt

Wörgl – In den frühen Morgenstunden am Sonntag kam es auf der A12 bei Wörgl zu einem Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Frau kam gegen 2 Uhr ohne ersichtlichen Grund mit ihrem Auto rechts von der Fahrbahn ab, berichtete ein nachkommende Autolenker. Die Frau fuhr über die abfallende Böschung und touchierte im angrenzenden Feld mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum, worauf der Wagen sich einmal überschlug und schließlich zum Stillstand kam.

Nach Erstversorgung von der Rettung wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus in Kufstein gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Mit einem Kran wurde das Wrack geborgen. (TT.com)