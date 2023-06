80 Meter über Waldstück abgestürzt: Motorradlenker bei Volders verletzt

In der Nacht auf Sonntag wollte ein 42-Jähriger auf einer Forststraße einem Reh ausweichen. Dabei stürzte er über einen steilen Hang. Eine Autofahrerin entdeckte sein beschädigtes Motorrad und setzte einen Notwurf ab.

Volders – In der Nacht auf Sonntag war gegen 3.40 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Elektromotorrad auf einer Forststraße in Großvoldersberg in Richtung Eppsteiner Aste unterwegs. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Der Motorradfahrer bremste und versuchte auszuweichen. Bei dem Manöver stürzte der Österreicher.