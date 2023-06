34-Jähriger Mountainbiker in Pertisau schwer alkoholisiert zu Sturz gekommen

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Mann von der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Pertisau – Erheblich alkoholisiert kam am Samstagnachmittag ein 34-jähriger Radfahrer in Pertisau zu Sturz. Der Mann war gegen 16.20 Uhr mit seinem Mountainbike von der Falzthurnalm in Richtung Pertisau unterwegs, als er die Kontrolle über sein Rad verlor.