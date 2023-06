Reutte heute bisher Hitze-Hotspot, aber erneut Warnungen vor Unwettern in Tirol

Am Donnerstag könnte mit Temperaturen von 35 Grad der Höhepunkt der ersten Hitzewelle des Jahres werden. Vor allem am Abend muss man jedoch wieder mit teils kräftigen Gewittern rechnen. Es besteht Unwettergefahr.

Innsbruck – Auch am heutigen Donnerstag erfassen uns mit einer südwestlichen Höhenströmung weiterhin subtropische, schwüle Luftmassen und es wird nochmals sehr heiß. Auf den Bergen und in den Föhnschneisen machte sich bereits in der Früh der lebhafte Südwind bemerkbar. So musste am Patscherkofel aus Sicherheitsgründen der Betrieb eingestellt werden.

Heiße Angelegenheit: Strabag-Arbeiter asphaltieren bei einer Außentemperatur von mehr als 32 Grad einen Weg bei der Rotlechbrücke in Rieden im Außerfern. © Helmut Mittermayr

Es könnte sogar der heißeste Tag der aktuellen Hitzewelle werden. Die Meteorologen rechnen mit Temperaturen von 35 Grad. Punktuell seien an der Alpennordseite aber auch Spitzenwerte von 36 oder 37 Grad möglich.

Hitze-Hotspot war gegen 14.00 Uhr Reutte mit 33,5 Grad. Der Außerferner Bezirkshauptort führte das Tirol-Ranking vor Prutz (32,8), Ehrwald (32,2), Tannheim (32,1) und Kössen (32,0) an.

Am Schwarzsee in Kitzbühel suchen heute nicht nur Menschen sondern auch Enten Abkühlung. Für eine Bootsfahrt ist es den meisten aber dann doch zu heiß. © Harald Angerer

Erneut Gewitter-Warnungen

Aber Vorsicht: Wie bereits am Mittwoch wird auch heute vor Unwettern mit Hagel, Starkregen und Sturmböen gewarnt. Am Nachmittag entstehen am Alpennordrand erste Hitzegewitter, die dann nach Bayern verfrachtet werden.

Vor allem Abends sowie besonders in der Nacht zum Freitag nimmt die Bereitschaft zu Regenschauern und Gewittern mit einer Schlechtwetterfront vom Westen her immer mehr zu.

Tipps bei Hitze und Gewittern

Abkühlung am Freitag, Wochenende mit Sommerwetter

Am Freitag verlagert sich die Zone mit den heftigsten Gewittern mehr in den Süden und Südosten, sonst sickert bereits von Westen her kühlere und stabilere Luft ein. In Tirol ist es dann nur noch zeitweise sonnig, bei Höchstwerten von 19 bis 23 Grad.

Gute Nachrichten gibt es für das Wochenende. Am Samstag dürfte bereits wieder stabileres Sommerwetter mit Temperaturen um die 25 Grad herrschen. Trotz ein paar Quellwolken soll es dann trocken bleiben. Am Sonntag sind dann wieder Sonne pur und Temperaturen bis zu 30 Grad angesagt. (TT.com)

