Innsbruck mit über 35 Grad Hitze-Hotspot, am Abend drohen aber wieder Gewitter

Es ist auf jeden Fall der heißeste Tag des Jahres bisher: Am Donnerstag wurden Innsbruck mehr als 35 Grad gemessen. Vor allem am Abend muss man jedoch wieder mit teils kräftigen Gewittern rechnen. Am Freitag ist etwas Abkühlung angesagt.

Innsbruck – Auch am Donnerstag erfassten uns mit einer südwestlichen Höhenströmung weiterhin subtropische, schwüle Luftmassen und es ist nochmals sehr heiß. Auf den Bergen und in den Föhnschneisen machte sich bereits in der Früh der lebhafte Südwind bemerkbar. So musste am Patscherkofel aus Sicherheitsgründen der Betrieb eingestellt werden.

Und es wurde wie erwartet sogar der heißeste Tag der aktuellen Hitzewelle und des Jahres. Die von Meteorologen prognostizierten Temperaturen von 35 Grad wurden am Donnerstagnachmittag erreicht.

Kinder der Volksschule Kals am Großglockner planschen im Lienzer Dolomitenbad. © Christoph Blassnig

35,3 Grad in Innsbruck

Vor allem in Innsbruck kletterte das Quecksilber am Nachmittag steil nach oben: Mit 35,3 Grad (Wetterstation Uni) war die Landeshauptstadt Tirols Hitze-Hotspot. Dahinter folgten Landeck (33,9) Kössen und Lienz (jeweils 33,7), Prutz (33,6) sowie Reutte (33,5 Grad).

Heiße Angelegenheit: Strabag-Arbeiter asphaltieren bei einer Außentemperatur von mehr als 32 Grad einen Weg bei der Rotlechbrücke in Rieden im Außerfern. © Helmut Mittermayr

Am Schwarzsee in Kitzbühel suchen heute nicht nur Menschen sondern auch Enten Abkühlung. Für eine Bootsfahrt ist es den meisten aber dann doch zu heiß. © Harald Angerer

Erneut Gewitter-Warnungen

Aber Vorsicht: Wie bereits am Mittwoch wurde auch am Donnerstag vor Unwettern mit Hagel, Starkregen und Sturmböen gewarnt. Vor allem Abends sowie besonders in der Nacht zum Freitag nimmt die Bereitschaft zu Regenschauern und Gewittern mit einer Schlechtwetterfront vom Westen her immer mehr zu.

Tipps bei Hitze und Gewittern

Abkühlung am Freitag, Wochenende mit Sommerwetter

Am Freitag verlagert sich die Zone mit den heftigsten Gewittern mehr in den Süden und Südosten, sonst sickert bereits von Westen her kühlere und stabilere Luft ein. In Tirol ist es dann nur noch zeitweise sonnig, bei Höchstwerten von 19 bis 23 Grad.

Gute Nachrichten gibt es für das Wochenende. Am Samstag dürfte bereits wieder stabileres Sommerwetter mit Temperaturen um die 25 Grad herrschen. Trotz ein paar Quellwolken soll es dann trocken bleiben. Am Sonntag sind dann wieder Sonne pur und Temperaturen bis zu 30 Grad angesagt. (TT.com)

📞 Hitzetelefon wieder im Einsatz Zu Beginn der ersten Hitzewelle in diesem Jahr hat das Gesundheitsministerium den Betrieb seines Hitzetelefons wieder aufgenommen, dieses Jahr jedoch unter einer neuen Telefonnummer. Unter 0800 880 800 werden Anruferinnen und Anrufer beraten, wie man sich bei hohen Temperaturen während der heißen Sommermonate verhalten soll. Das Hitzetelefon ist von Montag bis Freitag von 6.00 bis 22.00 Uhr, samstags von 8.00 bis 20.00 Uhr und sonntags von 8.00 bis 18.00 Uhr erreichbar.