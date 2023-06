Brütende Hitze und Unwetterwarnung zum Sommerbeginn in Tirol

Die Hitzewelle steigert sich von Tag zu Tag, vor allem am Mittwoch und Donnerstag ist auch mit heftigen Gewittern zu rechnen. Die Unwetter bringen Sturmböen und möglicherweise auch Hagel mit sich. Zum Wochenende hin beruhigt sich das Wetter.

Innsbruck – Tirol stöhnt unter der ersten Hitzewelle des Jahres. Nachdem am Sonntag und Montag bereits die 30-Grad-Marke geknackt wurde, herrschen rund um den kalendarischen Sommerbeginn am 21. Juni brütend heiße Temperaturen. Hitze-Höhepunkt wird der Donnerstag mit punktuell bis zu 37 Grad, erst am Freitag soll es merklich abkühlen.

In der schwül-warmen Luft werden sich in den nächsten Tagen zudem teils heftige Gewitter entladen, wie die Meteorologen von Geosphere Austria warnen. Am Dienstag seien eher noch einzelne Hitzegewitter zu erwarten, ab Mittwoch steigt dann aber die Unwettergefahr markant an. Grund für die aktuelle Wetterlage ist ein Tief über dem östlichen Atlantik, das sehr heiße Luft bis in den Alpenraum befördert.

Die Hitze steigert sich

Bereits am Dienstag steigen die Temperaturen in Tirol mit leicht föhnigem Südwind auf bis zu 33 Grad, am Mittwoch dürfte es noch etwas heißer werden. Zwar scheint bis zum frühen Nachmittag häufig die Sonne, allmählich türmen sich aber Quellwolken auf. Man muss mit heftigen Gewittern rechnen, die Sturmböen und teils Hagel bringen.

Der bisher heißeste Tag des Jahres steht uns dann aber am Donnerstag bevor, wenn verbreitet 30 bis 35 Grad erreicht werden. Punktuell sind an der Alpennordseite aber auch Spitzenwerte von 36 oder 37 Grad in Reichweite und somit kommen wir hier sogar in die Nähe der bestehenden Junirekorde. Selbst in 2000 Metern Höhe hat es dann zu Mittag um die 22 Grad.

Unwettergefahr nimmt zu

Mit der Hitze nimmt auch die Schwüle deutlich zu, die Luftmassen werden in den kommenden Tagen zunehmend anfällig für kräftige Gewitter. Am Dienstag treten diese nur punktuell über den Bergen auf, am Mittwoch werden die teils heftigen Hitzegewitter am Nachmittag und Abend dann schon zahlreicher und können auch von den Bergen ins angrenzende Flach- und Hügelland ziehen.

Große Unwettergefahr besteht in Österreich dann auch an den Folgetagen: Am Donnerstag ist vor allem ein Streifen von Vorarlberg bis Oberösterreich betroffen, hier drohen in der zweiten Tageshälfte schwere Gewitter mit großem Hagel, Starkregen und Sturmböen.

Wochenende mit stabilem Sommerwetter

Am Freitag verlagert sich die Zone mit den heftigsten Gewittern mehr in den Süden und Südosten, sonst sickert bereits von Westen her kühlere und stabilere Luft ein. In Tirol ist es dann nur noch zeitweise sonnig, bei Höchstwerten von 19 bis 24 Grad.

