Wetterwarnung zum Sommerbeginn: Am Hitzetag drohen heftige Gewitter in Tirol

Die Hitzewelle steigert sich von Tag zu Tag, vor allem am Mittwoch und Donnerstag ist auch mit heftigen Gewittern zu rechnen. Die Unwetter bringen Sturmböen und möglicherweise auch Hagel mit sich. Zum Wochenende hin beruhigt sich das Wetter.

Innsbruck – Tirol stöhnt unter der ersten Hitzewelle des Jahres. Nachdem am Sonntag, Montag und Dienstag jeweils die 30-Grad-Marke geknackt wurde, herrschen rund um den kalendarischen Sommerbeginn am Mittwoch brütend heiße Temperaturen.

Bereits am frühen Nachmittag wurden in Innsbruck, Lienz oder Landeck mehr als 33 Grad gemessen.

Die GeoSphere Austria hat für Mittwochnachmittag, Warnstufe "orange" - "Achtung" - ausgegeben. Es ist in weiten Teilen Tirols mit starken Gewittern und kräftigen Regenfällen, Sturmböen bis zu 100 km/h und auch Hagel zu rechnen.

Große Unwettergefahr besteht in Österreich dann auch an den Folgetagen: Am Donnerstag ist vor allem ein Streifen von Vorarlberg bis Oberösterreich betroffen, hier drohen in der zweiten Tageshälfte schwere Gewitter mit großem Hagel, Starkregen und Sturmböen.

Die Hitze steigert sich

Der bisher heißeste Tag des Jahres steht uns dann aber am Donnerstag bevor, wenn verbreitet 30 bis 35 Grad erreicht werden. Punktuell sind an der Alpennordseite aber auch Spitzenwerte von 36 oder 37 Grad in Reichweite und somit kommen wir hier sogar in die Nähe der bestehenden Junirekorde. Selbst in 2000 Metern Höhe hat es dann zu Mittag um die 22 Grad.

📞 Hitzetelefon wieder im Einsatz Zu Beginn der ersten Hitzewelle in diesem Jahr hat das Gesundheitsministerium den Betrieb seines Hitzetelefons wieder aufgenommen, dieses Jahr jedoch unter einer neuen Telefonnummer. Unter 0800 880 800 werden Anruferinnen und Anrufer beraten, wie man sich bei hohen Temperaturen während der heißen Sommermonate verhalten soll. Das Hitzetelefon ist von Montag bis Freitag von 6.00 bis 22.00 Uhr, samstags von 8.00 bis 20.00 Uhr und sonntags von 8.00 bis 18.00 Uhr erreichbar. Zusätzlich sind wesentliche Informationen auf sozialministerium.at auch online verfügbar.

Wochenende mit stabilem Sommerwetter

Am Freitag verlagert sich die Zone mit den heftigsten Gewittern mehr in den Süden und Südosten, sonst sickert bereits von Westen her kühlere und stabilere Luft ein. In Tirol ist es dann nur noch zeitweise sonnig, bei Höchstwerten von 19 bis 24 Grad.

Gute Nachrichten gibt es für das Wochenende. Am Samstag dürfte bereits wieder stabileres Sommerwetter mit Temperaturen um die 25 Grad herrschen. Trotz ein paar Quellwolken soll es dann trocken bleiben. Ähnlich – nur etwas wärmer – soll es am Sonntag weitergehen. (TT.com)