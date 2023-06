3:2 gegen Niederlande: Italien sichert Platz drei der Nations League

Enschede - Fußball-Europameister Italien hat wie schon vor zwei Jahren den dritten Platz in der Nations League belegt. Das Team von Trainer Roberto Mancini besiegte am Sonntag in Enschede im Spiel um Platz drei Gastgeber Niederlande mit 3:2 (2:0). Im Finale des Endturniers treffen an diesem Sonntag (20.45 Uhr/ORF1) in Rotterdam Kroatien und Spanien aufeinander.