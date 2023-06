Kroatien weiter ohne Titel: Spanien gewinnt Nations-League-Finale im Elferschießen

Enschede/Rotterdam - Nach dem gescheiterten ersten Finalanlauf 2021 hat sich Spanien am Sonntag die Fußball-Nations-League geholt. Im Elfmeterschießen einer lange recht beschaulichen Partie siegten die Iberer nach torlosen 120 Minuten in Rotterdam gegen Kroatien mit 5:4 und fügten ihrer Kollektion aus einem WM- und drei EM-Erfolgen einen weiteren Titel hinzu. Kroatien, WM-"Vize" 2018 und -Dritter 2022, muss weiter auf den ersten großen Triumph warten.

2021 war Spanien bei der zweiten Auflage der Nations League noch Frankreich mit 1:2 unterlegen, diesmal war es soweit. Von den Spektakeln in den jüngsten Duellen der beiden Teams (5:3- und 6:0-Erfolge Spaniens, 3:2-Sieg Kroatiens) war diesmal allerdings nichts zu sehen.

Gegenüber den Halbfinaled kamen bei Spanien Fabian Ruiz und Marco Asensio in der Mittelfeldzentrale bzw. in der Offensive für Mikel Merino und Rodrigo Moreno. Bei Kroatien ersetzte einzig der junge Martin Erlic in der Innenverteidigung Oldie Domagoj Vida. Altmeister Luka Modric absolvierte seine vielleicht letzte Partie für die "Vatreni".