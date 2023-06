Einsätze in Axams, Kappl, Lech und Osttirol: Mehrere Brände hielten Feuerwehr auf Trab

Axams, Kappl – Am frühen Vormittag standen etwa 300 Quadratmeter Waldfläche am Axamer Kögele in den Stubaier Alpen in Flammen, nur wenig später wurden Brände in Kappl und Pfaffenhofen gemeldet. In Kappl geriet Gras in Feuer, das auf eine Hütte übergriff, in Pfaffenhofen brannte ein in einem Feld stehender Stall. Manche der Brände könnten im Zusammenhang mit Sonnwendfeuern stehen, die TT berichtete.