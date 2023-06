Nach Kika/Leiner-Insolvenz: SPÖ-Chef Babler ruft nach Staatsanwalt

SPÖ-Chef Andreas Babler will, dass Justiz die Schieflage bei Kika/Leiner untersucht. Am Freitag soll es wegen der Kündigungen einen runden Tisch geben.

St. Pölten – SPÖ-Chef Andreas Babler will die Schieflage bei Kika/Leiner von der Justiz untersucht sehen, sagte er gestern in der ORF-Pressestunde. Dass es „stinke, sei offensichtlich“. Es sei wichtig, dass sich die Staatsanwaltschaft die Sache anschaue, so Babler. Was einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Kika/Leiner betrifft, zeigte sich Babler zwar offen, man habe sich aber noch nicht festgelegt. Ihm gehe es jetzt zunächst darum, was mit den 1900 Beschäftigten passiert, die ihren Job verlieren. Außerdem sei es wichtig, dass „lückenlos“ aufgeklärt werde. Jetzt sei es an der Finanzprokuratur, zu prüfen. Aber es wäre auch wichtig, dass sich die Staatsanwaltschaft die „Filetierung“ des Unternehmens anschaue, verwies Babler auf den getrennten Verkauf von Immobilien und operativem Geschäft. Die Staatsanwaltschaft solle untersuchen, ob Bestechlichkeit oder Bestechung vorliege, und die betroffenen Immobilien sicherstellen, forderte Babler.