Tempo 100 auf der Autobahn: Babler steigt beim Verkehr auf die Bremse

Wien – Was sagt der neue SPÖ-Chef Andreas Babler dem roten Tiroler Landesvorsitzenden Georg Dornauer? Dieser hatte die Klimakleber nach den jüngsten Aktionen scharf kritisiert. Babler hingegen erklärte sich gestern in der ORF-„Pressestunde“ mit dem Anliegen der Aktivisten solidarisch – auch wenn man über manche Protestformen streiten könne. Die Antwort an Dornauer? Babler: „Ich glaube, man sollte das auf eine inhaltliche Ebene bringen.“ Es gebe „wirklich dramatische Punkte“, wo man „Seite an Seite mit den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern“ sehen müsse, dass der Kampf gegen die Erderwärmung eine der größten Fragen sei. Es gehe ihm dabei auch um Verteilungsgerechtigkeit und die weltweiten Auswirkungen mit Flucht und Migration.