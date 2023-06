Scheunen-Brand in Kitzbühel „unter Kontrolle", Löscharbeiten werden Nacht über dauern

Kitzbühel – In Kitzbühel kam es am Sonntag gegen 19 Uhr zu einem Großbrand. Der gesamte Dachstuhl eines Bauernhofes steht in Flammen, der Brandherd dürfte von der Scheune ausgegangen sein. Insgesamt sind mehrere Einsatzkräfte im Einsatz, um das Übergreifen des Feuers auf Nebengebäude zu verhindern, darunter die Feuerwehr Kitzbühel, Reith, Kirchberg, Oberndorf, Aschau bei Kirchberg, St. Johann und Aurach. Derzeit ist noch nicht bekannt, wodurch das Feuer ausgelöst wurde.