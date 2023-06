Noch kein Brandaus bei Bauernhof-Brand in Kitzbühel, Suche nach Ursache

Kitzbühel – Noch kein Brandaus konnte die Feuerwehr bis zum späten Vormittag beim Brand eines Bauernhofs in Kitzbühel geben. Der Dachstuhl des landwirtschaftlich genutzten Gebäudes hatte am Sonntag Feuer gefangen. Seit der Alarmierung gegen 19 Uhr kämpften insgesamt 270 Feuerwehrmänner mit 43 Fahrzeugen sowie Dutzende weitere Einsatzkräfte gegen die Flammen. Die Rauchsäule, die kilometerweit über der Gamsstadt zu sehen war, ist mittlerweile verschwunden. Doch bereits am Ortseingang riecht man es deutlich, erklärt Andreas Reisch, Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant in Kitzbühel.