Pilz und Schubert glänzten in Bronze beim Kletter-Weltcup in Innsbruck

Der Kletterweltcup in Innsbruck ging am Sonntagabend mit dritten Vorstiegs-Plätzen für Jessica Pilz und Jakob Schubert zu Ende. Die Veranstalter bilanzierten bei Traumwetter mit insgesamt 15.000 Fans zufrieden.

Innsbruck – Es bedurfte nicht vieler Worte. Nach der Galavorstellung im Vorstiegs-Halbfinale am Samstag genügte ein Blick in die leuchtenden Augen des zweitplatzierten Jakob Schubert – und diese signalisierten nur eines: volle Attacke. „Ich richte den Blick auf das Podest – und eigentlich auf den Sieg“, sagte der dreifache Vorstiegs-Weltmeister in Richtung Finale. Und der 32-jährige Lokalmatador hielt Wort – auch wenn er sich am Sonntagabend alles andere als leicht tat und letztlich dem Schweizer Sascha Lehmann und dem Deutschen Alex Megos den Vortritt lassen musste. „Ich habe mich schon beim Aufwärmen etwas müde gefühlt. Letztlich habe ich alles aus mir herausgeholt und bin froh, diesem Publikum eine Show geboten zu haben.“

Die 3000 enthuastischen Fans in der ausverkauften Freiluftarena des Innsbrucker Kletterzentrums waren bereits während der Damen-Entscheidung aus dem Häuschen. Erst recht, als das Happy-End für Jessica Pilz feststand. Im Vorjahr hing die in Innsbruck lebende Niederösterreicherin nach wenigen Zügen im Seil, am Sonntag jubelte sie über Rang drei – auch, weil die Halbfinal-Beste Seo Chae-hyun (KOR) wie so viele Athletinnen an der Schlüsselstelle scheiterte. Einmal mehr eine Klasse für sich war Janja Garnbret, die nach ihrem Boulder-Erfolg das Innsbruck-Double feierte. Die slowenische Olympiasiegerin verwies Ai Mori (JAP) und eben Pilz auf die Ehrenplätze. „Janja hat uns wieder einmal gezeigt, wer die Chefin ist“, sagte Pilz anerkennend. Über die eigene Leistung war die 24-Jährige „superhappy. Als ich von der Wand gefallen bin, hätte ich mir nicht gedacht, dass es sich für ein Podest ausgeht. Dass es ausgerechnet hier in Innsbruck vor diesem grandiosen Publikum passiert, ist einfach perfekt.“