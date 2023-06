Beim Übersteigen eines Zauns gestürzt: Frau (52) zog sich Verletzung bei Halswirbel zu

Weerberg – Am Sonntag gegen 12 Uhr wanderte eine 52-Jährige Österreicherin auf dem Forstweg vom Gasthaus Hüttegg in Richtung Speicherteich Hüttegglift. Im Bereich des Speicherteiches wollte die Frau über einen Weidezaun steigen, und benutzte dafür eine „Übersteighilfe“ für Wanderer aus Holz. Beim Übersteigen blieb die Frau mit ihrem Schuh am Zaun hängen und stürzte dadurch kopfüber über den Zaun.