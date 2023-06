Alpin-Unfall am Wilden Kaiser: Kletterer (49) von herabfallendem Fels verletzt

Scheffau – In den frühen Morgenstunden am Sonntag, waren zwei deutsche Kletterer, 49 und 57 Jahre alt, am Wilden Kaiser unterwegs, um dort die Route Sonnenpfeiler zu klettern. Die beiden stiegen von Scheffau aus in Richtung des Schneekars auf und erreichten den Einstieg der Route gegen 8.30 auf rund 1920 Metern Seehöhe.