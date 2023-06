Selbstentzündung: Buntmetalle bei Entsorgungsfirma in Hall in Flammen

Hall – Ein aufmerksamer Radfahrer meldete am Sonntag gegen 17.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung auf einem Betriebsgelände einer Entsorgungsfirma in Hall in Tirol. Der Brand war im Bereich der Buntmetall-Deponie ausgebrochen und konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden.