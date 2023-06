Top oder Flop? TT-Forum zur Zillertalbahn in Fügen

Fügen – „Zillertalbahn mit Wasserstoff: Zukunftsmodell oder teurer Flop?“: Am Montag wird beim TT-Forum ab 19 Uhr im FeuerWerk bei Binderholz in Fügen darüber diskutiert. Schließlich steht in den nächsten Monaten eine richtungsweisende Entscheidung der Tiroler Landesregierung an. Klar ist, dass die Zillertalbahn auf die Ökoschiene muss und damit rund 800.000 Liter Diesel im Jahr einsparen soll. Denn augenblicklich wird die Bahn mit Diesel angetrieben. Bereits seit 2016 bekennt man sich zur „Wasserstoffregion Zillertal“, das Herzstück dafür wäre die Umrüstung auf den umweltfreundlichen Wasserstoff.