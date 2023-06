Feuerwehr musste in Kufstein zur Rettung von Entenfamilie ausrücken

Kufstein – Am Sonntagnachmittag wurde die Stadtfeuerwehr Kufstein zu einem tierischen Einsatz alarmiert. Passanten hatten entlang der vielbefahrenen B171 Bundesstraße eine Entenmama und ihre zehn Küken entdeckt, die sich in einer gefährlichen Situation befanden.

Die Feuerwehrleute sicherten sofort den Bereich ab und es gelang ihnen mit behutsamem Vorgehen, die Entenmutter und ihre Küken sicher einzufangen. Mit den geretteten Enten an Bord machten sich die Tierretter auf den Weg zur nahegelegenen Bootsanlegestelle am Inn. Dort suchten die Feuerwehrleute einen geeigneten Ort zum Freilassen der Entenfamilie. In diesem Sinne: Ente gut, alles gut. (wo)