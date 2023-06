„Blumenstreik" in Myanmar zum Geburtstag von Aung San Suu Kyi

Yangon – In Myanmar haben am Montag viele Menschen als Zeichen der Unterstützung für die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi mit Blumen demonstriert. Anlass für den „Blumenstreik" war der 78. Geburtstag der Friedensnobelpreisträgerin von 1991, die oft frische Blumen im Haar trug. In sozialen Netzwerken kursierten Fotos von Menschen, die bunte Blumen in den Händen hielten oder im Haar trugen. Dazu gab es Glückwünsche an die Politikerin, die in Haft sitzt.