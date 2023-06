Blinken-Besuch in China: Peking sieht Beziehungen am „Tiefpunkt"

Nach monatelangen Streitigkeiten versuchen die USA und China, ihre angeschlagenen Beziehungen wieder zu verbessern. US-Außenminister Blinken führt eingehende Gespräche in Peking. Gibt es Fortschritte?

Peking – Beim ersten Besuch eines US-Außenministers in China seit fünf Jahren zeichnet sich keine Annäherung in grundsätzlichen Konfliktfeldern ab. Der chinesische Spitzendiplomat Wang Yi erklärte am Montag nach dreistündigen Gesprächen mit seinem US-Gast Antony Blinken, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern seien auf einem Tiefpunkt. Grund dafür sei die falsche Wahrnehmung Chinas durch die USA. Gleichwohl müsse die Abwärtsspirale in den Beziehungen umgekehrt werden.

Im Tagesverlauf wurde noch ein Treffen Blinkens mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping kurzfristig angesetzt. Am Sonntag hatte der US-Außenminister ein positives Zwischenfazit seiner Reise gezogen und sein Ministerium von einem "offenen, substanziellen und konstruktiven" Austausch in Peking gesprochen.

📽️ Video | Konstruktive Gespräche zwischen USA und China

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Die Beziehungen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften sind wegen politischer und wirtschaftlicher Reibungspunkte zunehmend angespannt. Die staatliche chinesische Zeitung Global Times schrieb am Montag in einem Leitartikel, obwohl die Erwartungen an einen Durchbruch durch den Besuch sehr gering seien, gebe es die Hoffnung, dass beide Seiten einen gewisse Basis in ihren Beziehungen aufrecht erhalten könnten. Blinkens Reise war eigentlich schon für Februar geplant gewesen. Wegen eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über dem US-Luftraum hatte er sie aber verschoben. Blinken wollte am Montag auch noch mit in China tätigen US-Firmenmanagern etwa aus der Automobil-Branche zusammenkommen.

Chinesischen Staatsmedien zufolge forderte Spitzendiplomat Wang die USA auf, eine Unterdrückung der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung Chinas aufzugeben und sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen. Mit Blick auf die Insel Taiwan, die China für sich beansprucht, die in ihrem Bestreben nach Unabhängigkeit aber von den USA unterstützt wird, sagte Wang, für China gebe es hier keinen Platz für Kompromisse oder Zugeständnisse.

Gespräch über bestehende Kommunikationskanäle verweigert

In den verschärften Spannungen seit vergangenem Sommer hatte die chinesische Seite immer wieder das Gespräch über die bestehenden Kommunikationskanäle verweigert, wie ein US-Diplomat schilderte. „Wir haben mehrfach versucht, Kontakt aufzunehmen, aber in Peking hat niemand abgehoben", sagte der Diplomat. Er nannte Vorgänge wie die großen chinesischen Manöver als Reaktion auf den Besuch der damaligen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August in Taiwan sowie andere Zwischenfälle zwischen den Streitkräften beider Seiten in der Taiwanstraße oder dem Südchinesischen Meer.

Anfang des Monats hatte auch der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu ein Treffen mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin am Rande des asiatischen Shangri-La-Sicherheitsdialoges in Singapur verweigert. Ungeachtet der eigenen Gesprächsverweigerung in den vergangenen Monaten forderte der chinesische Außenminister in dem Treffen mit Blinken die US-Seite auf, mit China zusammenzuarbeiten, „um mit unerwarteten und sporadischen Zwischenfällen in einer ruhigen, professionellen und rationalen Weise umzugehen".

„Klare Forderungen in der Taiwanfrage"

Qin Gang stellte zugleich „klare Forderungen in der Taiwanfrage": Die USA sollten sich an den „Ein-China-Grundsatz" halten, ihre Verpflichtungen einhalten und nicht die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan unterstützen. Unter Ein-China-Politik wird verstanden, dass Peking als einzig legitime Regierung Chinas angesehen wird. China betrachtet das demokratische Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. In Taipeh regiert allerdings seit mehr als sieben Jahrzehnten eine eigenständige Regierung, die heute auch gar keinen Anspruch mehr erhebt, ganz China vertreten zu wollen. (APA/dpa)