Zwei französische Bergsteiger im Piemont tödlich verunglückt

Bei einer Besteigung des Monviso im Piemont stürzten zwei französische Bergsteiger in den Tod. Auf dem Monte Rosa im Aostatal verunglückten ein weiterer Bergsteiger tödlich.

Aosta – Drei Personen sind bei in den italienischen Alpen tödlich verunglückt. Zwei französische Bergsteiger sind auf dem Monviso in den Alpen der norditalienischen Region Piemont ums Leben gekommen. Ihre Leichen wurden von der Bergrettung am Fuß einer Schlucht gefunden und mit dem Hubschrauber geborgen. Der Alarm war von Angehörigen der Bergsteiger ausgelöst worden, teilte der Rettungsdienst mit.