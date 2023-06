Zwei französische Bergsteiger im Piemont tödlich verunglückt

Die beiden Alpinisten waren am Sonntag aufgebrochen, um den Berhault-Grat zu besteigen, der zum Gipfel des Monviso auf 3841 Meter Höhe führt. Sie stürzten aus ungeklärter Ursache ab.

Aosta – Zwei französische Bergsteiger sind auf dem Monviso in den Alpen der norditalienischen Region Piemont ums Leben gekommen. Ihre Leichen wurden von der Bergrettung am Fuß einer Schlucht gefunden und mit dem Hubschrauber geborgen. Der Alarm war von Angehörigen der Bergsteiger ausgelöst worden, teilte der Rettungsdienst mit.

Die beiden Alpinisten waren am Sonntag aufgebrochen, um den Berhault-Grat zu besteigen, der zum Gipfel des Monviso auf 3841 Meter Höhe führt. Die ungünstigen Wetterbedingungen erlaubten es nicht, sofort mit der Suche nach den Vermissten zu beginnen. Erst gegen 19.30 Uhr konnte das piemontesische Team mit dem Hubschrauber starten. Die beiden Verunglückten wurden tot in einer Rinne am Fuß des Monviso-Grats entdeckt.