Die Zukunft und Herausforderungen der Gemeinden: Das war „Tirol Live“

Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, und Tirols Raumordnungslandesrat Josef Geisler waren am Mittwoch zu Gast bei „Tirol Live“.

In „Tirol Live“ standen am Mittwoch die Gemeinden und ihre Herausforderungen im Mittelpunkt der Sendung. In Innsbruck ging der Gemeindetag über die Bühne. Zahlreiche SpitzenpolitikerInnen haben sich angesagt. Bei Moderatorin Anita Heubacher war der Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Alfred Riedl, zu Gast.