Nach Gewalttat bei Neuschwanstein Opfer aus Klinik entlassen

Ein 30-jähriger Tourist aus den USA soll eine 21-Jährige und deren ein Jahr ältere Freundin in Schwangau in eine Schlucht gestoßen haben. Die jüngere Frau starb im Krankenhaus. Das zweite Opfer konnte das Krankenhaus mittlerweile verlassen.

Schwangau – Nach der Gewalttat in der Nähe des Schlosses Neuschwanstein hat ein 22 Jahre altes Opfer das Krankenhaus verlassen. Die junge Frau sei bereits am Freitag aus der Klinik entlassen worden, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Ein 30 Jahre alter Tourist aus den USA hatte nach den bisherigen Erkenntnissen eine 21-Jährige und deren ein Jahr ältere Freundin in Schwangau in eine Schlucht gestoßen, die jüngere Frau starb später im Krankenhaus.