Geplanter Pride-Anschlag in Wien: 14-Jähriger soll Axt unter Bett gelagert haben

Ein 17-Jähriger und ein 14-Jähriger sind nach dem geplanten Anschlag auf die Pride-Parade in Wien in U-Haft. Ein 20-Jähriger wurde unterdessen entlassen. Es werden immer mehr Hintergründe bekannt.

Wien/St. Pölten – In Verbindung mit einem möglicherweise geplanten islamistischen Anschlag auf die 27. Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte vergangenen Samstag in Wien sitzen zwei Verdächtige im Alter von 14 und 17 Jahren wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft. Die Frist laufe bis 3. Juli, sagte Birgit Eisenmagen, Sprecherin des Landesgerichts St. Pölten, am Montag auf APA-Anfrage. Bei einem dritten Beschuldigten bestehe "kein dringender Tatverdacht", teilte Eisenmagen mit, ohne Details zu nennen.

Wie berichtet, hatten die drei, die mit dem IS (Daesh) sympathisieren, offenbar mit Messern und einem Auto einen Anschlag auf das Fest geplant. Sie wurden nur eine Stunde vor Beginn der Parade festgenommen. Dass ein Risiko für die Besucher bestanden hatte, stellte am Montag Omar Haijawi-Pircher, Leiter der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), im Ö1-"Morgenjournal" in Abrede. "Die Verdächtigen waren zu jeder Zeit unter unserer Kontrolle." Der späte Zugriff um 12 Uhr am Samstag sei aus "einsatztechnischen und kriminaltaktischen" Gründen erfolgt, sagte er. Die Veranstalter und Besucher der Parade habe man nicht verständigt, weil man keine Massenpanik auslösen wollte, so der Ermittler.