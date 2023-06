Stefan Schwarz wird ab Juli neuer Vorstandschef von Swarovski Optik

Stefan Schwarz übernimmt mit 1. Juli 2023 den Vorstandsvorsitz der Swarovski-Optik AG & Co KG. Der studierte Betriebswirt tritt dabei die Nachfolge von Carina Schiestl-Swarovski an, die seit dem 1. Jänner Vorsitzende des Beirates und Aufsichtsrates ist.

„Es freut mich sehr, dass wir Stefan Schwarz als neuen CEO für unser Unternehmen begeistern konnten. Mit ihm gewinnen wir einen Menschen, reich an internationaler Erfahrung mit einem umfassenden Marken- und Vertriebs-Know-how sowie einem ausgesprochenen Qualitätsbewusstsein. Als Persönlichkeit mit einer starken Verbindung zur Natur und einem tiefen Verständnis für die Outdoor-Branche passt er sehr gut in die familiäre Unternehmenskultur, die uns weltweit prägt", streute Schiestl-Swarovski ihrem Nachfolger Rosen.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, mit meinen Vorstandskollegen und allen Mitarbeiter:innen die zukünftige Strategie von Swarovski Optik zu gestalten, an die Herausforderungen der Zeit anzupassen und die sich daraus ergebenden Potenziale zu heben", sagte Schwarz in einer Stellungnahme.

Das Unternehmen ist weltweit in 92 Ländern vertreten, davon in 47 im Direktvertrieb. Europa und Nordamerika bilden die zentralen Märkte. Aktuell arbeiten weltweit mehr als 1100 Mitarbeiter:innen für Swarovski Optik, davon knapp 900 in Absam. 2022 war mit einem Umsatz von 216,4 Millionen Euro das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. (TT.com)