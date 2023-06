Deutscher Bergsteiger (63) überlebte 200-Meter-Absturz am Ortler

Der Mann war mit einer Gruppe in Richtung Gipfel unterwegs, als er auf einer Seehöhe von rund 3400 Metern ausrutschte und in die Tiefe stürzte.

Sulden – Zahlreiche Schutzengel dürfte ein 63-jähriger Deutscher bei einer Bergtour im Ortler-Massiv in Südtirol im Gepäck gehabt haben: Nach einem Absturz über 200 Meter konnte der Mann am Montag lebend – aber schwer verletzt – geborgen werden. Der Mann war in der Früh mit einer Bergsteigergruppe aus Deutschland über den Hintergrat auf den Ortler unterwegs, als er auf einer Seehöhe von rund 3400 ausrutschte und in die Tiefe stürzte.