Haslauer zum dritten Mal als Salzburger Landeshauptmann angelobt

Wien, Salzburg – Wilfried Haslauer (ÖVP) ist am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen neuerlich zum Landeshauptmann von Salzburg angelobt worden. Zu Mittag leistete Haslauer in der Präsidentschaftskanzlei vor laufenden Kameras zum dritten Mal das Gelöbnis. Zuvor hatten sich die beiden zu einem längeren Vier-Augen-Gespräch getroffen.

In seiner Rede würdigte Van der Bellen Haslauer, den er als „guten Bekannten" bezeichnete und dessen Meinung er respektiere, wiewohl man nicht immer einer Meinung sei. Er freue sich, dass ihm die Salzburger Bevölkerung „einmal mehr das Vertrauen" ausgesprochen habe. Dennoch gebe es einige Bedenken, „die man angesichts der Wahl Deines Koalitionspartners und des Regierungsprogramms formulieren kann", so Van der Bellen bezogen auf die erstmalige schwarz-blaue Zusammenarbeit im Bundesland.

Er vertraue Haslauer aber, dass er „der großen Verantwortung", die er mit der Auswahl der Freiheitlichen als Koalitionspartner auf sich genommen habe, „auch gerecht" werde. Das Staatsoberhaupt gab sich zuversichtlich, sollten Positionen propagiert werden, die „die Grundbausteine der liberalen Demokratie und unseres Zusammenlebens in Frage stellen", dass Haslauer mit „aller Entschiedenheit" dem entgegen treten werde.

Du wirst zu verhindern wissen, dass der manchmal verächtliche und hämische Tonfall, der auf nationaler Ebene zugenommen hat, hinuntertröpfelt auf die regionale Ebene. Und am Ende womöglich in die konkrete Politik einfließt.

Auch vertraue er darauf, so Van der Bellen, dass unter Haslauers „Führung der demokratische Grundkonsens in Salzburg geachtet", und es kein „Verächtlichmachen" oder „Herabwürdigen" geben werde. „Das wirst du nicht zulassen, lieber Wilfried." Auch werde Haslauer Sorge tragen, dass „die Menschenrechte stets geachtet, niemals relativiert werden", ebenso was Gleichberechtigung und den Umgang mit Fremden und Andersdenkenden anbelangt.