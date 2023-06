Bikeunfälle haben sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht

Die Zahl der Mountainbike-Unfälle steigt rapide an. Das ÖKAS setzt in einer neuen Bikekampagne auf Prävention.

Innsbruck – Die Trendsportart Mountainbike ist nicht zuletzt dank E-Bikes breitenwirksamer geworden. Das spiegelt sich auch in den Unfallzahlen wider, die in den letzten zehn Jahren um das Dreifache angestiegen sind. Um der Entwicklung gegenzusteuern, hat das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) in Zusammenarbeit mit dem Bayrischen Kuratorium für Alpine Sicherheit und weiteren Partnern ein von der EU finanziertes Interreg-Projekt gestartet. „Prävention ist besser als alpine Rettung“, ein Motto, das allgemein am Berg gelte, werde auch der Bikekampagne vorangestellt, so ÖKAS-Geschäftsführer Matthias Knaus bei einer Pressekonferenz am Montag.