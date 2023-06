Nach Herz-Jesu-Feuer: Mehrere Löscheinsätze von Glutnestern in Osttirol

Defereggen, Virgen, Matrei – In ganz Tirol waren am Sonntag Einsatzkräfte damit beschäftigt, wieder aufflammende Herz-Jesu-Feuer zu löschen. Im Osttiroler Defereggen im Bereich Hopfgarten, fing ebenfalls am Sonntag gegen 9.10 Uhr ein erloschen geglaubtes Feuer wieder an zu brennen und führte zu einem sechs mal sechs Meter großem Wiesenbrand unterhalb des Penzenkopfes. Gegen 10 Uhr gelang es der Feuerwehr Hopfgarten, mit Hilfe des Hubschraubers Libelle Salzburg, das Feuer wieder zu löschen.

Gegen 14.20 war die Libelle zusammen mit der Feuerwehr Matrei in Osttirol erneut im Einsatz, um in Virgen einen weiteren Kleinbrand zu löschen. Brandursache waren auch hier übrig gebliebene Glutnester des Herz-Jesu-Feuers im Bereich „Würfele“. Das Feuer konnte um 15.34 Uhr gelöscht werden.

Der dritte Brandmeldung gab es in Matrei in Osttirol. Am Sonntag um 15.27 Uhr entzündeten sich Glutreste des Herz-Jesu-Feuers vom Vorabend erneut und setzten eine Wiesenfläche in Brand. Die Löscharbeiten wurden auch hier durch die lokale Feuerwehr zusammen mit der Libelle Salzburg durchgeführt. Verletzt wurde bei allen Bränden niemand. Laut Polizeibericht werden weitere Erhebungen geführt und Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die BH Lienz erstattet. (TT.com)