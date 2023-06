Brand im Europa-Park Rust ausgebrochen, Rauchsäule weithin zu sehen

Rust – Im Europa-Park in Rust ist es am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei berichtete am Abend von einem lokal begrenzten Brand. „Aktuell wird das Feuer von einem Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft und ist unter Kontrolle“, teilten die Beamten mit. Alle Besucher seien dabei, den größten Freizeitparks Deutschlands – nördlich von Freiburg gelegen – geordnet zu verlassen. „Aktuell ist nichts über verletzte Personen bekannt.“ Eine Rauchsäule war weithin zu sehen. Eine Park-Sprecherin bestätigte das Feuer.

Am 26. Mai 2018 hatte es dort schon einmal einen Großbrand gegeben: Die Themenbereiche Skandinavien und Holland waren größtenteils den Flammen zum Opfer gefallen. Zerstört wurden Restaurants, Geschäfte und das Fahrgeschäft „Piraten in Batavia“. Das Feuer war laut Staatsanwaltschaft durch einen technischen Defekt entstanden und hatte Millionenschäden verursacht.

Dabei wurden sieben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr leicht verletzt. Rund 500 Frauen und Männer waren an dem Einsatz beteiligt. An dem Tag waren rund 25 000 Besucher in dem Freizeitpark. Mehr als zwei Jahre später wurde „Piraten in Batavia“ wiedereröffnet.