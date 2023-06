Europa-Park öffnet nach Brand wieder: Ursachensuche geht weiter

Rust – Dichter, pechschwarzer Rauch steigt in den Himmel über dem Europa-Park in Rust. Viele Besucher bleiben stehen, machen Videos von einer brennenden Attraktion: der „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“. Dort, wo junge und ältere Park-Besucher sonst zu Fuß ein nachgebautes Bergwerk bestaunen, in dem bunte Fabelwesen Diamanten abbauen, ist am Montag ein größerer Brand ausgebrochen. Flammen schlagen aus dem Dach. Vieles ist erst mal unklar, der Rauch lichtet sich erst langsam.