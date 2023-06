BH Lienz hat ab 1. Juli mit Bettina Heinricher eine neue Vize-Chefin

In Lienz folgen einige andere Änderungen auf die Bestellung Heinrichers und die Pensionierung von Karl Lamp.

Lienz – Bettina Heinricher ist ab 1. Juli neue Stellvertreterin von Bezirkshauptfrau Olga Reisner in Lienz. Ihre Funktion als Leiterin des Umweltreferats behält sie weiterhin, dazu gehört auch die Zuständigkeit für den Nationalpark Hohe Tauern. Die Juristin, die in Innsbruck studierte und einen Doktortitel trägt, folgt auf Reisners bisherigen Stellvertreter Karl Lamp, der mit Ende Juni in Pension geht. Bestellt wurde Bettina Heinricher im Beisein von Landesamtsdirektor Herbert Forster und seiner Stellvertreterin Barbara Soder, die der neuen Vize-Bezirkshauptfrau gratulierten.