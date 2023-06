Einbrecher erbeuteten in Oberndorf Werkzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro

Oberndorf – Auf teures Werkzeug hatten es Einbrecher abgesehen, die am Wochenende in ein Werkzeuglager einer Firma in Oberndorf einstiegen. Laut Polizei lag der Tatzeitraum zwischen Samstagmittag und Montagfrüh, 6.30 Uhr. Die Täter brachen ein Vorhängeschloss auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Lager. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. (TT.com)