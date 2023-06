Funkenflug beim Schweißen: Altölfass fing in Kundl Feuer

Kundl – Funkenflug bei Schweißarbeiten dürfte am Montagvormittag in Kundl ein Fass mit Altöl in Brand gesteckt haben. Laut Polizei arbeitete ein 26-Jähriger mit dem Schweißgerät an einer Baggerschaufel, als das Feuer ausbrach. Der Mann versuchte noch selbst, die Flammen zu löschen. Doch der Rauch war zu dicht und es misslang.