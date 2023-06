Rockband Royal Thunder will "keine Abkürzungen nehmen"

Musikalisch habe man sich weiterentwickelt, weshalb die Platte kompakter wirke. "Wir haben erkannt, dass wir unsere Ideen umsetzen können und dafür nicht mehr ewig Zeit brauchen. So wie wir aus unserem Privatleben viele Dinge entfernt und einen klaren Kopf gefunden haben, so ging es uns wohl auch mit den Songs." Dabei sei immer noch die erste Idee die beste, jedenfalls für ihn, so Weaver. "Viele Nummern sind entstanden, nachdem ich mich mit meiner Gitarre hingesetzt und einfach gespielt habe. Selbst wenn später noch andere Riffs dazugekommen sind, fast immer war es dieser erste Gedanken, den ein Song brauchte, um wirklich vollständig zu sein."

Royal Thunder erweisen mit "Rebuilding The Mountain" alten Blues- und Rockklängen ihre Ehre. Sei es im melancholisch-ruhigen Opener "Drag Me", dem kräftigen, beizeiten in Metalgefilde abdrifteten "Now Here, No Where" oder dem hymnischen "Fade", die Abwechslung stimmt, ohne dass die Platte ihre zielstrebige Ausrichtung verliert. Dabei habe sich trotz aller überwundener Hindernisse in den vergangenen Monaten eines nicht geändert: "Wir arbeiten immer noch auf dieselbe Weise zusammen. Unsere kreative Beziehung funktioniert einfach. Wir vervollständigen uns gegenseitig."